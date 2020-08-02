В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

1 августа около 22.00 мск в полицию поступила информация, что под мостом ЗСД на Морской набережной трое неизвестных стреляют из автоматов.

На месте происшествия был задержан житель Волгоградской области 1986 года рождения, а также обнаружен автомат СХ-АК-103. Уточняется, что мужчина стрелял в воздух.

Составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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