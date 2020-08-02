Власти объяснили, что за странные посылки из Китая получали жители США

Министерство сельского хозяйства США заявило, что в посылках из Китая, которые получали жители разных штатов, находились семена мяты, розмарина, лаванды, гибискуса и розы, пишет Business Insider.

Представители ведомства отметили, что в посылках не было обнаружено опасных растений.

Власти добавили, что таким образом продавцы могли накручивать себе рейтинг, ожидая положительных отзывов от покупателей.

Ранее американцы в разных штатах начали получать посылки с семенами из Китая, хотя их не заказывали. Власти попросили не вскрывать пакеты и передать содержимое на экспертизу.

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