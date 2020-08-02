В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,9, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что эпицентр находился на глубине в пять километров и на расстоянии в 345 километров от столицы Казахстана Алма-аты.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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