Вассерман раскрыл последствия вирусной депрессии для мира

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман выразил мнение, что мир из-за COVID-19 в настоящее время балансирует на тонкой грани между вирусной и экономической эпидемиями, передает РЕН ТВ.

Он считает, что если усилить карантин, то люди начнут умирать от голода, а если ослабить его, то это будет происходить от болезни.

По словам Вассермана, коронавирус не является сезонным заболеванием, так как в Южном полушарии планеты ход эпидемии COVID-19 находится на примерно одинаковом уровне, что и в развитых странах Северного, где «сезоны сдвинуты на полгода». Поэтому, думает он, второй волны новой коронавирусной инфекции не случится. Публицист уверен, что будет одна большая волна COVID-19.

«Вторая волна ограничений сейчас разворачивается в тех странах, где слишком рано вышли из первой. Вот в московском метро сейчас напоминают пассажирам, что маску и перчатки там все еще надо носить. Но вот работать в нашей стране уже можно без особо жестких ограничений. Благодаря двум месяцам выходных», — отметил Вассерман.

При этом он считает, что вирусная депрессия, о которой сейчас ходит много разговоров, началась еще 12 лет назад.

«Нынешняя Вторая Великая депрессия началась в две тысячи восьмом году. Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего. Даже когда всё человечество провакцинируется — хозяйство придётся реконструировать», — сказал Вассерман.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли более 670 тыс. человек.