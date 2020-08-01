Супруга расчленненого рэпера не признала вину в его убийстве
Расчленившая тело рэпера Энди Картрайта, его супруга Марина Кохал, не признала вину в его в убийстве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в следствии.
«Вину не признала», — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, следственный комитет России предъявил обвинение в убийстве супруге погибшего рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марине Кохал.
Ранее правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названы регионы РФ, где чаще всего расчленяют людей
— После смерти расчлененному рэперу Картрайту срезали кончики пальцев
— СК предъявил жене расчлененного рэпера Энди Картрайта обвинение в убийстве