Супруга расчленненого рэпера не признала вину в его убийстве

Расчленившая тело рэпера Энди Картрайта, его супруга Марина Кохал, не признала вину в его в убийстве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в следствии.

«Вину не признала», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, следственный комитет России предъявил обвинение в убийстве супруге погибшего рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марине Кохал.

Ранее правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа.

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