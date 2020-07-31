На трассу под Сочи вышел медведь, у него может быть бешенство
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Недалеко от Сочи на трассу вышел медведь, передает РЕН ТВ.
В распоряжение телеканала попали кадры, на которых видно, как животное болезненного вида подходит к людям.
По данным телеканала, у медведя может быть бешенство.
Уточняется, что на место уже вызвали ветеринаров.
Ранее в двух районах Москвы — Сосенское поселение и Нагатинский Затон — был введен карантин из-за животных с бешенством.
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