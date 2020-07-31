Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил, что заразился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома», — сказал Артюхов в опубликованном видео, добавив, что вернется к активной работе сразу, как только получит отрицательный тест.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 650 тысяч человек.

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