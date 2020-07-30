Арест бывшим полицейским по делу Голунова продлили до 7 сентября

Басманный суд Москвы вновь продлил арест экс-полицейским, обвиняемым в фальсификации доказательств по уголовному делу в отношении журналиста Ивана Голунова, до 7 сентября, сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению, продлить обвиняемым срок содержания под стражей до 7 сентября», — объявила судья Наталья Дударь.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

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