В Петербурге проводят проверку после избиения ребенка на детской площадке

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону.

По словам очевидцев, женщина пришла на детскую площадку с ребенком двух-трех лет и отчитала мальчика за то, что тот тыкал пальцем в рисунок на ее футболке. За мальчика заступилась девочка, спровоцировав агрессию женщины. Неизвестная напала на девочку и нанесла ей травмы, после чего ребенок был госпитализирован.

В настоящее время полиция разыскивает женщину.

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