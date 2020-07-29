В Белоруссии разъяснили меры по усилению прикрытия границы с Россией
Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский разъяснил меры по усилению оперативного прикрытия государственных границ страны, в том числе границы с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
В рамках задачи по усилению прикрытия границ будет создан «заслон противоправной деятельности», которая угрожает пограничной безопасности Белоруссии, заявил Бычковский в ответ на вопрос, означают ли данные меры закрытие границы.
Ранее стало известно, что Белоруссия намерена усилить оперативное прикрытие государственных границ и повысить меры безопасности перед выборами в стране после задержания российских граждан.
До этого под Минском были задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным белорусской стороны, все они являются гражданами РФ.
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