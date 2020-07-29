Упавший на пути на фиолетовой ветке пассажир московского метро выжил
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Упавший на пути фиолетовой ветки московского метро пассажир выжил. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
В 17.19 мск московский метрополитен сообщил, что движение поездов от станции «Котельники» до станции «Текстильщики» остановлено из-за упавшего человека. Через пять минут движение уже начали восстанавливать.
Как уточнил собеседник агентства, человека благополучно извлекли. Он выжил, и в настоящее время его осматривают медики.
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