МЧС объявил штормовое предупреждение в Петербурге

В Санкт-Петербурге в среду, 29 июля, ожидаются сильный ветер, гроза и шквалистый ветер, местами может быть град. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на МЧС.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», такая погода продлится с 13 до 16 часов. Скорость ветра достигнет 15—18 м/с.

В Ленинградской области, как ожидается, ливень начнется после 12 часов.

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