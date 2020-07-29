В Совфеде заявили, что кальянным придется отказаться от меню для продолжения работы

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что кальянные должны будут отказаться от услуг питания для продолжения своей деятельности в рамках нового антитабачного законопроекта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рязанского, закон не запрещает деятельность кальянных, но запрещает использование кальянов в общепите.

«В законе есть прямая норма, запрещающая курение кальяна в местах общественного питания, то есть для сохранения своей деятельности после вступления закона в силу кальянные не должны будут предоставлять услуги питания, это должны быть кальянные без общепита», — уточнил он.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. На данный момент законопроект одобрен во втором чтении Госдумы.

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