Диетолог рассказал о вреде и пользе дыни

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому и чем может быть опасно употребление дыни, передает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, дыню следует есть на голодный желудок, так как в заполненном желудке она может вызвать брожение и расстройство.

Этот овощ противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также не рекомендован диабетикам из-за большого количества сахара.

Соломатина также перечислила полезные свойства дыни. Так, мякоть дыни содержит кальций, калий и магний. Она очищает организм, помогая таким образом ему восстановиться после интоксикации. Дыня выводит из организма соли тяжелых металлов и лишнюю жидкость, укрепляет сердечную мышцу, укрепляет кости и зубы, оздоравливает волосы и ногти, успокаивает нервы и расширяет сосуды.

Витамин С, содержащийся в плоде, способствует образованию коллагена и выполняет профилактику простудных заболеваний, фолиевая кислота предохраняет нервную систему, а каротиноиды улучшают зрение.

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