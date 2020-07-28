В Москве во вторник ожидается до +26°С

В Москве во вторник, 28 июля, ожидается до +26°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +24 до +26°C. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +16...+18°C. Будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью – 748 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.