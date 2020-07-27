О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат

Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата. Об этом он рассказал на видеозаписи, которая была распространена ФСБ России.

«Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу уведомил МВД России», — сообщил мужчина.

Он добавил, что начал подозревать брата в общении с террористами из Сирии.

Ранее стало известно, что террориста обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. При попытке задержания он был уничтожен.

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