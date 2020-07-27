Россияне пристрастились к крепкому алкоголю на самоизоляции

На самоизоляции россияне начали больше потреблять виски, ром и текилу. Об этом «Известиям» сообщили в Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, продажи этих крепких напитков резко выросли во II квартале этого года — почти на четверть в каждой из категорий. С апреля по июнь реализация спиртных напитков крепостью выше девяти градусов составила 1,7 млн декалитров, что на 22% выше аналогичного периода 2019 года.

В целом реализация алкогольной продукции без учета пива и пивных напитков в рознице выросла на 3%, до 51,4 млн декалитров.

Отмечается, что эта тенденция была вызвана тем, что готовясь к самоизоляции многие граждане делали запасы. Также ведомство назвало причиной роста потребления легализацию рынка алкогольной продукции.

Ранее Минфин России предложил повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и ликероводочные изделия с 1 января 2021 года.

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