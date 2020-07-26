Еще 13 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с выявленным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4411 человек, следует из данных оперштаба.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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