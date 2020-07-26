Коронавирусом в Мексике заразились более 385 тысяч человек

За прошедшие сутки в Мексике выявили 6 751 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.

Всего с начала пандемии в Мексике заболели 385 036 человек. Число летальных случаев достигло 43 374 (+ 729 за сутки).

Власти считают, что за последние две недели заболели не менее 53 572 человека, что свидетельствует о существенном ускорении распространения инфекции.

Выздоровели с начала пандемии 247 178 пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 600 тыс. человек.