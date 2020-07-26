В Китае выявили 114 новых случая заражения коронавирусом

Китайские медики за минувшие сутки обнаружили 114 новых случая заражения коронавирусом в стране, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Госкомздрава КНР.

По информации ведомства, в активной форме коронавирус был выявлен у 46 человек, еще 68 пациентов переносят инфекцию бессимптомно.

Наибольшее число симптоматических случаев обнаружено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР — 22, еще 13 человек заразились в в северо-восточной провинции Ляонин. Из-за рубежа были ввезены 11 активных и восемь бессимптомных случаев.

Всего с начала пандемии в Китае коронавирусом заразились 83 830 человек, погибли 4 634 пациента.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 50 тысяч жителей

— Ким Чен Ын распорядился закрыть Кесон из-за коронавируса

— Коронавирусом в Колумбии заразились более 240 тысяч жителей