На Украине за сутки коронавирусом заразились 1106 человек, что опять превышает показатель предыдущего дня, сообщается на сайте Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

24 июля заразились 972, 23 июля — 856, 22 июля — 829 пациентов.

Всего на Украине заболели почти 64 тысячи, выздоровели 35,5 тысячи, погибли 1,6 тысячи человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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