В Москве коронавирус зафиксировали еще у 648 человек
close
В Москве выявили еще 648 случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего в столице было зафиксировано 237 264 случая COVID-19, выздоровели 174 415 человек, умерли 2 389.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в России осенью
— В России провели больше 26,6 млн тестов на коронавирус