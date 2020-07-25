В России выявили еще 5 871 случай коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировали 5 871 случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
При этом выздоровели 8 366 человек, умерли 146.
Всего коронавирус был подтвержден у 806 720 жителей России, вылечились 597 140 пациентов, умерли 13 192.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.
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