Жители Вирджинии получили таинственные посылки с семенами из Китая

Жители Вирджинии получили незаказанные посылки с семенами, предположительно, из Китая, пишет департамент сельского хозяйства штата (VDACS).

«Несколько жителей Вирджинии получили незатребованные посылки с семенами, которые, как представляется, происходят из Китая», — сообщили в департаменте.

Власти просят жителей не сажать семена, потому что это могут быть инвазивные растения (те, которые угрожают местному биологическому многообразию, будучи завезенными на новое место).

Получателей посылок просят связаться с местными властями.

Ранее аналогичные посылки получили около 40 американцев в штате Юта.