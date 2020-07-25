В Москве врачи вылечили еще 561 пациента от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Об этом пишет ТАСС.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент», — сказала Ракова.

Всего в столице вылечились 174,5 тыс., заболели больше 236 тыс., умерли 4,3 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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