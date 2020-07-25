В России провели больше 26,6 млн тестов на коронавирус

В России проведено больше 26,6 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 26,6 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки было проведено 309 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением остаются 266 740 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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