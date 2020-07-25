Назван продукт, способный взбодрить по утрам

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, как можно взбодриться утром без кофе или крепкого чая.

По ее словам, по утрам можно съедать кофейные зерна в шоколаде. Такой десерт не вызывает перенапряжение мозга, которое можно получить от большой дозы кофеина.

«Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем», — заявила нейропсихолог в интервью радио Sputnik.

При этом шоколад не дает произойти такому перенапряжению из-за витаминов группы В, оказывая успокоительное действие и создавая баланс.

Также кофейные зерна в шоколаде менее вредны для сердца по сравнению с чашкой кофе.

Хвингия уточнила, что кофе, чай или кофейные зерна в шоколаде дают лишь временный эффект бодрости. Для нормального состояния необходимо соблюдать режим дня и высыпаться.

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