В Кемеровской области зафиксировали вспышку коронавируса в детском лагере

В Кемеровской области зафиксировали вспышку коронавируса еще в одном детском лагере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление регионального Роспотребнадзора.

Речь идет о лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке. Там коронавирус выявили у шести человек.

Отмечается, что все заболевшие – сотрудники лагеря, у детей коронавирус не подтвердился. В контакте со взрослыми были 299 человек.

Лагерь был закрыт, все контактные взяты под наблюдение.

Ранее коронавирус зафиксировали у двух детей и четырех взрослых в детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе.

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