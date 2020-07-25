Больше 9 миллионов жителей планеты вылечились от коронавируса
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В мире от коронавируса вылечились больше 9 млн человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по COVID-19.
Так, в мире выздоровели 9 043 203 человека.
Наибольшее число вылечившихся в Бразилии (1 693 214), США (1 261 624) и Индии (849 432).
Всего коронавирус выявили у 15 736 499 жителей планеты, умерли 639 652.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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