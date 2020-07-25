Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
Во Вьетнаме выявили первый случай коронавируса внутри страны за три с лишним месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Нгуена Тхань Лонга.
По его словам, это первый случай заражения коронавирусом внутри страны с 16 апреля.
Отмечается, что заболевшим оказался 57-летний житель центрального вьетнамского города Дананга. Обстоятельства его заражения выясняются.
Кроме того, коронавирус был выявлен у двух граждан, вернувшихся во Вьетнам из России 17 июля вывозным рейсом.
Всего во Вьетнаме зафиксировано 416 случаев коронавируса, выздоровели 365 человек.
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