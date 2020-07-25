Врачи из Москвы прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом
Бригада медиков из Москвы прилетит в Хабаровск в субботу, 25 июля, для помощи в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По данным Минздрава по региону, в субботу в Хабаровск прибывают 19 медиков из столицы. В воскресенье прибудет еще девять врачей, из какого города, пока не уточняется.
Среди прибывающих специалистов — инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, анестезиологи, медсестры, пульмонологи.
За время пандемии в Хабаровском крае зарегистрировали более 6,7 тыс. случаев заражения COVID-19, 52 человека умерли.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Врио главы Хабаровского края пообещал изучить ситуацию с COVID-19 в регионе