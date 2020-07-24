Коронавирусом в Израиле заразились более двух тысяч человек за сутки

Число выявленных случаев коронавируса на территории Израиля за последние сутки увеличилось на 2 022, общее число заражений в стране достигло 59 475, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По данным минздрава, в настоящее время COVID-19 в стране болеют 32 230 пациентов, скончались от инфекции 448 человек, из них восемь за последние сутки. Выздоровели 26 797 заразившихся.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые обнаружили способность COVID-19 передаваться на расстоянии 8 метров

— Ученые нашли преимущества водорослей над лекарствами в лечении COVID-19

— Еще 83 человека вылечились от коронавируса в рядах российских ВС