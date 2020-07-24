Друзья разделили джекпот размером в $22 млн спустя 20 лет после договоренности

Друзья разделили джекпот размером в $22 млн, как и пообещали друг другу много лет назад, сообщает USA Today.

Когда Том Кук и Джо Фини договорились разделить свой выигрыш, они не думали, что за их рукопожатием последует многомиллионная сделка. Однако в прошлом месяце Кук проверил номера своего лотерейного билета Powerball и обнаружил, что выиграл $22 млн.

«Рукопожатие есть рукопожатие, приятель», — сказал Кук в интервью.

Их договор так стар, что Фини не смог вспомнить, когда он точно начался. Он предположил, что это было около 20 лет назад. Фини сказал, что с тех пор друзья покупали билеты каждую неделю и не надеялись, что однажды это случится.

Друзья рассмеялись, когда вспомнили, как заядлый рыбак Фини отреагировал на новость: «Ты что, дергаешь мой поплавок?». Кук и Фини получат денежную выплату в размере $16,7 млн, а после выплаты налогов каждый из них получит около $5,7 млн.

Друзья не заявляли о каких-либо необычных планах на выигрыш: Кук, например, уволился, чтобы проводить больше времени с семьей и путешествовать. Он также продолжает покупать лотерейные билеты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Итальянка выиграла в лотерее картину Пикассо за €1 млн

— «Столото» разыскивает выигравшего более 300 млн рублей москвича

— Ирландец сорвал джекпот в почти €50 млн