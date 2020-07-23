Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы

В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Месячная норма осадков уже выполнена в Москве... Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым», — сказал Вильфанд.

Он также напомнил, что в мае в Москве выпало три нормы осадков, а в июне — 210-215% от нормы.

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