Врачи Москвы вылечили от коронавируса почти 173 тысячи человек

Московские врачи вылечили еще 1168 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Общее число выздоровевших в российской столице достигло 172 939.

По словам Раковой, при выписке все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

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