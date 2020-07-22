Врачи Москвы вылечили от коронавируса почти 173 тысячи человек
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Московские врачи вылечили еще 1168 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Общее число выздоровевших в российской столице достигло 172 939.
По словам Раковой, при выписке все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.
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