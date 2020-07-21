Глава минздрава Италии заявил о победе над COVID-19

Италия справилась с эпидемией новой коронавирусной инфекции на своей территории, заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца Об этом сообщает РИА «Новости»

По словам министра, Италия уже вышла из «бури», однако не достигла «безопасного порта». При этом Сперанца назвал ситуацию с COVID-19 в мире «худшим моментом» пандемии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 14 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек

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