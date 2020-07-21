МВД Украины: захват заложников в Луцке был спланирован

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Злоумышленник, захвативший заложников в украинском Луцке, планировал преступление заранее, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Геращенко, пять лет назад захватчик написал и опубликовал в сети книгу под названием «Философия преступника».

В настоящее время мужчина не разрешает передавать заложникам еду и воду, а также не отпускает их в туалет, рассказал замминистра. При этом правоохранительные органы в первую очередь делают ставку на переговоры.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.

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