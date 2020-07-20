Дегтярев заявил, что в Хабаровском крае не хватает аппаратов ИВЛ
Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев в ходе онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в Хабаровском крае наблюдается дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает РИА «Новости».
«Даже на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность в более 100 штук», — сказал Дегтярев.
По его словам, Хабаровский край остается лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству находящихся в стационарах пациентов с COVID-19.
Депутат также попросил Путина дать поручение кабмину об оказании финансовой поддержки региону и уточнении необходимых показателей исполнения национальных проектов.
В ходе встречи Владимир Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край после отставки Сергея Фургала в связи с «утратой доверия». Депутат ответил согласием и заявил, что готов немедленно вылететь в регион.
Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край
— Дегтярев заявил о готовности немедленно вылететь в Хабаровск