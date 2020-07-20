Казненный за работу на ЦРУ в Иране передавал США данные о личной охране президента Сирии

Казненный по обвинению в работе на ЦРУ Махмуд Мусави Маджд передавал США информацию о личной охране президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает телерадиокомпания IRIB.

Отмечается, что мужчина во время первой встречи с офицером американской разведки передал ЦРЦ телефон и данные и характеристики руководителя охраны сирийского лидера.

Кроме того, Мадж передал американским спецслужбам проект реструктуризации органов безопасности и разведки САР. В IRIB утверждают, что подготовкой шпиона занималась израильская служба «Моссад», которому он сообщил данные о визите министра обороны Ирана в Сирии.

Предполагается, что за свою работу на ЦРУ с июня 2013 года до октября 2017 года обвиненный получил $280 тыс.

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