Стала известна самая популярная собачья кличка

Самой популярной кличкой для собак, на основании данных, собранных за 2020 год, оказалась Оскар. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Российскую кинологическую федерацию (РКФ).

На втором по популярности месте оказалась кличка Жасмин, третью строчку рейтинга занимает Оливия.

За тройкой лидеров следуют Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.

Отмечается, что рейтинг основан на данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тыс. щенков.

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