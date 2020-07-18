За время пандемии в мире выявили свыше 14 млн случаев заражения COVID-19

За время пандемии в мире было получено свыше 14 млн положительных результатов анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

При этом жертвами заболевания стали почти 600 тыс. человек. Кроме того, от коронавирусной инфекции излечились 8 440 596 пациентов.

Среди активных случаев заражения, которых насчитывается 5 136 963 граждан, в тяжелом состоянии находится 59 956 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.