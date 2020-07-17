«Столото» разыскивает выигравшего более 300 млн рублей москвича

Москвич купил в мобильном приложении «Столото» лотерейный билет и выиграл почти 305 млн рублей. В настоящее время компания разыскивает мультимиллионера, передает РИА «Новости».

По данным компании, москвич отметил в билете семь чисел: 23, 38, 12, 35, 16, 31. Эта комбинация оказалась выигрышной.

«Сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что выигрыш вошел в число крупнейших побед лотереи «Гослото «6 из 45».

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