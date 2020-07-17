Самолет совершил аварийную посадку в Иркутской области

Частный самолет совершил аварийную посадку на озере Байкал в Иркутской области в пятницу, 17 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.

По предварительным данным, у воздушного судна во время аэроэкскурсии перестал работать один двигатель.

Самолет летел на высоте 300 м, он приводнился в 3 м от берега.

Известно, что на его борту находились четыре человека: пилот и три пассажира. Все пассажиры были доставлены в фельдшерский пункт поселка Хужир, их жизни ничего не угрожает.

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