В России за сутки потушили более 100 лесных пожаров
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За минувшие сутки в России потушили 107 лесных пожаров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесохрану.
Общая площадь ликвидированных за сутки пожаров составляет 10 332 гектара, указано в сообщении ведомства.
По состоянию на полночь 16 июля на территории России действовало 203 лесных пожара общей площадью 43 750 гектаров.
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