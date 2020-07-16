В Госдуме оценили введение устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам

Комитет Госдумы по образованию и науке не поддержал поправку о введении обязательной устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автором законопроекта выступил депутат Олег Смолин.

По его словам, устная часть экзамена позволяла бы ученикам позволяла бы учиться говорить, иметь свою точку зрения и отстаивать ее.

«Наличие обязательной устной части при сдаче Единого государственного экзамена по учебным предметам литература, история, обществознание, как вы предлагаете в поправках, неизбежно приведет к субъективным оценкам и утрате объективности и надежности результатов ЕГЭ», — заявил статс-секретарь, замминистра просвещения РФ Алексей Корнеев.

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