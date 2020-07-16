В Мексике выявили более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Мексике за последние 24 часа медики выявили 6149 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 317 635, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава республики.

За сутки мексиканские власти подтвердили 579 смертей от COVID-19, общее число жертв достигло 36 906.

В настоящее время результатов теста на наличие инфекции ожидают более 80 тысяч жителей Мексики. Власти страны, в свою очередь, заявили о нарастающем снижении смертности от заболевания.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

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