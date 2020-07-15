В подмосковных парках отменят масочный режим, затем откроют кинотеатры

В Подмосковье отменяется масочный режим в парках культуры и отдыха и в полном объеме возобновляется работа предприятий общественного питания. Губернатор области Андрей Воробьев подписал соответствующее постановление, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, с первого августа открываются кинотеатры, при условии соблюдения ими рекомендаций Роспотребнадзора. Также возобновляется проведение официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.

Документ реализует новые требования Роспотребнадзора упрощается режим для граждан, прибывающих из других стран. Прибывающим из других стран россиянам необходимо будет пройти тестирование на коронавирусную инфекцию в течение 3 календарных дней с момента прилёта.

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