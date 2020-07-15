Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

Семья Джорджа Флойда, смерть которого от рук полицейских привела к массовым беспорядкам в США, предъявила иск властям Миннеаполиса, в котором произошел инцидент. Об этом сообщает CNN.

Ранее адвокат семьи Флойда Бен Крамп заявил, что обращение в суд призвано создать прецедент, «который с финансовой точки зрения не позволит полицейским в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов, особенно чернокожих».

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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