Минздрав Белоруссии исключил Россию из списка опасных из-за COVID-19 стран

Министерство здравоохранения Белоруссии объявило, что Россия исключается из перечня стран, в которых фиксируется распространение коронавируса.

Решение означает, в частности, отмену обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих с территории РФ.

Ранее зампредседателя белорусского правительства Роман Головченко сообщил, что транспортное сообщение между Россией и Белоруссией возобновится в ближайшие дни.

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