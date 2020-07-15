Минздрав Белоруссии исключил Россию из списка опасных из-за COVID-19 стран
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Министерство здравоохранения Белоруссии объявило, что Россия исключается из перечня стран, в которых фиксируется распространение коронавируса.
Решение означает, в частности, отмену обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих с территории РФ.
Ранее зампредседателя белорусского правительства Роман Головченко сообщил, что транспортное сообщение между Россией и Белоруссией возобновится в ближайшие дни.
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