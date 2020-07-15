В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским завоевателям Кавказа

Общественная палата (ОП) Абхазии официально одобрила снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа. Об этом информирует «Эхо Кавказа».

В палате отметили, что данный монумент был установлен благодаря институциям, которые считали горцев враждебным для России элементом.

«Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Также в ОП считают, что установка подобных памятников лишает обоюдного уважения и отнимает способность преодолевать трагическое прошлое во имя стабильного настоящего.

Памятник покорителям Кавказа был установлен 30 июня в месте впадения реки Мзымта в Черное море — там, где в 1837 году русские войска заложили форт Святого Духа. Спустя несколько дней он был демонтирован по инициативе черкесских общественников. В заявлении они осудили установку памятников «военным преступникам, развязавшим беспрецедентно жестокую войну, поставившую древние народы Кавказа за грань уничтожения», назвали памятник фальсификацией истории и глумлением над исторической памятью коренных народов Кавказа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

— Инициатор сноса памятника Коневу возложил ответственность за произошедшее на РФ