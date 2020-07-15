В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским завоевателям Кавказа
Общественная палата (ОП) Абхазии официально одобрила снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа. Об этом информирует «Эхо Кавказа».
В палате отметили, что данный монумент был установлен благодаря институциям, которые считали горцев враждебным для России элементом.
«Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.
Также в ОП считают, что установка подобных памятников лишает обоюдного уважения и отнимает способность преодолевать трагическое прошлое во имя стабильного настоящего.
Памятник покорителям Кавказа был установлен 30 июня в месте впадения реки Мзымта в Черное море — там, где в 1837 году русские войска заложили форт Святого Духа. Спустя несколько дней он был демонтирован по инициативе черкесских общественников. В заявлении они осудили установку памятников «военным преступникам, развязавшим беспрецедентно жестокую войну, поставившую древние народы Кавказа за грань уничтожения», назвали памятник фальсификацией истории и глумлением над исторической памятью коренных народов Кавказа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
— Инициатор сноса памятника Коневу возложил ответственность за произошедшее на РФ